В Китае очевидцы запечатлели синее свечение на берегу океана (фото)

Природный феномен, во время которого вода в море или океане по ночам окрашивается в синий цвет и светится, привлекает внимание фотографов со всего мира, пишет "Новое время". Ранее фотограф Энди Хатчинсон сделал ошеломляющие снимки австралийского побережья, освещенного люминесцентным планктоном, а на этот раз увидеть уникальное свечение удалось и жителям города Далянь.

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Ученые считают, что подобное явление связано с загрязнением воды и может иметь разрушительные последствия для морской жизни и местного рыболовства. Необычное свечение излучают водоросли, а также одноклеточные организмы, известные как Noctiluca, или ночесветка.

По данным ученых, ночесветка не опасна для организма человека, однако последние исследования показывают, что присутствие организма Noctiluca в воде может привести к увеличению содержания аммиака в водорослях, что в свою очередь, может отпугнуть рыбу и повлиять на местное рыболовство.