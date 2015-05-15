Экологи признали самыми чистыми пляжи Испании и Турции

Фонд экологического образования определил страны с самыми чистыми пляжами.

В 2015 году наибольшее количество Голубых флагов - международной награды, ежегодно вручаемой с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания, получили пляжи Испании. Всего 577 пляжей страны были отмечены Голубым флагом, сообщает Новое время со ссылкой на spanishnewstoday.

Второй страной с наибольшим числом пляжей, отмеченных Голубым флагом, оказалась Турция, где международной наградой наградили 436 пляжей. На третьей и четвертой позициях в рейтинге стран с самыми чистыми пляжами являются Греция (395 флагов) и Франция (379 флагов).

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Соответствие критериям Голубого флага требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения. Всего в рейтинге принимало участие 50 стран. В 2015 году было вручено в общей сложности 3468 Голубых флагов. Награждение всех стран-обладателей Голубых флагов состоится в июне этого года.