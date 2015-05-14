Экопропаганда: в сети появился ролик о судьбе трех пластиковых бутылок

17:15, 14 мая 2015
Мусор
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В сети появилось видео, которое рассказывает о вредном влиянии пластика на окружающую среду и призывает сортировать различные виды мусора.

Ролик показывает три варианта судьбы пластика после использования

Автор ролика, Эмма Брайс, прослеживает жизненные циклы трех разных пластиковых бутылок, проливая свет на опасность, которую они могут принести окружающей среды из-за человеческой халатности, пишет Твой город.

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