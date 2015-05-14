Экопропаганда: в сети появился ролик о судьбе трех пластиковых бутылок

В сети появилось видео, которое рассказывает о вредном влиянии пластика на окружающую среду и призывает сортировать различные виды мусора.

Автор ролика, Эмма Брайс, прослеживает жизненные циклы трех разных пластиковых бутылок, проливая свет на опасность, которую они могут принести окружающей среды из-за человеческой халатности, пишет Твой город.

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