Экопропаганда: в сети появился ролик о судьбе трех пластиковых бутылок
17:15, 14 мая 2015Мусор
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В сети появилось видео, которое рассказывает о вредном влиянии пластика на окружающую среду и призывает сортировать различные виды мусора.
Ролик показывает три варианта судьбы пластика после использования / кадр видео
Автор ролика, Эмма Брайс, прослеживает жизненные циклы трех разных пластиковых бутылок, проливая свет на опасность, которую они могут принести окружающей среды из-за человеческой халатности, пишет Твой город.
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