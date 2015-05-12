Журналисты сравнили борьбу с загрязнением в небольших городах Украины и Польши

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

В центре Гданьска городской пикник - это не просто уличная еда - это ритуал, специально придуманный для развлечения жителей окрестных домов. Люди покупают или несут еду из дома, а к вечеру опять наводят порядок.

Тем временем, в закарпатском Мукачево двор напротив милицейского отделения просто завален бытовыми отходами жителей дома и подброшенными из окружающих домов. На мусорные баки нет ни малейшего намека.

Во дворах Гданьска частные свалки под замком во многих дворах. Город всячески поощряет людей самим заботиться о своих отходах.

Менеджер по центру Гданьска, Якуб Желязный, лично показывает муниципальную мусорку, куда отходы может бесплатно принести любой. Однако штрафы в почти 120 евро не всегда останавливают желающих загрязнить город.

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"Краска достаточно дорогая, сто злотых на квадратный метр, а еще нужно подготовить стену, но это эффективно, в Гамбурге она себя оправдала", - рассказывает Желязный.

Как бороться в центре города Мукачево с этим на уровне городской власти не задумывались. Жители центральных районов, которые имеют деньги, чтобы город не превратился в сплошную уборную, на арки своих домов ставят ворота и замок.