Экологи выясняли, сколько потребляют ресурсов и производят отходов мегаполисы

Международная команда исследователей проанализировала данные о том, как природные ресурсы используются в мегаполисах, пишет "Вокруг света". В частности, сколько газа уходит на отопление помещений, сколько электроэнергии нужно для общественного транспорта и как утилизируются твердые отходы.

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Полученные результаты, по мнению ученых, помогут разработать стратегии развития мегаполисов, чтобы они стали чище, зеленее и устойчивее.

Мегаполисы - крупные города с населением более 10 млн человек - продолжают разрастаться и усиливать экономическое влияние. В 1970 году в мире было всего 8 мегаполисов. К 2010 году их стало 27, а через 10 лет будет, согласно прогнозам, уже 37.

Сегодня в мегаполисах, по данным исследования, живет 6,7% населения планеты, эти города производят 14,6% ВВП земного шара, но при этом потребляют 9,3% мирового объема электричества и производят 12,6% мирового объема отходов.

По словам руководителя исследования эколога Криса Кеннеди, некоторые города в этом плане "активнее" других. Крис Кеннеди отметил, что некоторые различия в потреблении ресурсов связаны и с географическим положением городов: холодные мегаполисы, такие как Москва и Нью-Йорк, используют больше топлива для отопления.

По словам эколога, в Москве самая большая система теплоснабжения в мире. Теплоэлектроцентрали обогревают и обеспечивают электричеством дома, в которых живет 12 млн человек. Это намного эффективнее, чем оборудовать подобными системами каждый дом в отдельности.

А Нью-Йорк, например, потребляет слишком много энергии - каждые полтора дня в городе используется столько электричества, сколько можно произвести из нефти, перевезенной одним супертанкером (более 318 тыс. т). А среднестатистический житель Нью-Йорка тратит в 24 раза больше энергии и производит в 15 раз больше твердых отходов, чем житель индийской Калькутты.

В Токио следят и за состоянием труб, своевременное устранение утечек сокращает потери воды до 3%. При этом в таких городах, как Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, где воды не хватает, утечка составляет 50%, добавил Крис Кеннеди. Кроме этого он рассказал, что в Токио создана эффективная разветвленная сеть общественного транспорта, которая оказывает наименьшее возможное воздействие на окружающую среду. Из чего исследователи делают вывод, что в некоторых случаях умная городская политика может снизить потребление ресурсов даже в условиях роста ВВП и перенаселения.

В своем исследовании эколог и его команда обозначили и другие успешные решения. В Сеуле, например, разработана система вторичного использования сточных вод, например для смыва в туалетах, позволяющая оптимизировать расходы воды. В Лондоне подняли цены на электроэнергию и налоги на утилизацию твердых отходов. И сегодня это единственный мегаполис, в котором потребление электричества на душу населения снижается, в то время как ВВП растет.

Экологи отмечают, что население крупнейших городов неуклонно растет, но еще быстрее растет их ВВП и потребление ими ресурсов. В развивающихся странах - особенно в Китае, где мегаполисов больше, чем в любой другой стране, - высокая плотность населения сочетается с большим объемом потребления ресурсов. Что приводит к истощению ресурсов планеты. Несмотря на увеличение количества мегаполисов, грамотные решения могут изменить ситуацию. "Конечно, речь идет о долгосрочной, проводимой десятилетиями политике в области инфраструктуры городов. У нас есть доказательства, что мегаполисы могут снизить потребление ресурсов, и это обнадеживает", - заявил Крис Кеннеди.