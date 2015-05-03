Около 8 тысяч жителей Сингапура чистят городские улицы и парки от мусора

14:24, 03 мая 2015
Мусор
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Тысячи добровольцев собирают мусор в 130 местах.

REUTERS

В Сингапуре тысячи человек принимают участие в первой всенародной кампании по уборке мусора с улиц и из парков, передает Русская служба Би-Би-Си.

Кампания под названием "Операция "Мы все почистим!" продлится все воскресенье.

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Около 8 тысяч добровольцев собирают мусор в 130 местах.

Чтобы наглядно продемонстрировать населению, сколько мусора собирается за сутки, в субботу власти дали городским мусорщикам выходной день.

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