Около 8 тысяч жителей Сингапура чистят городские улицы и парки от мусора
14:24, 03 мая 2015Мусор
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Тысячи добровольцев собирают мусор в 130 местах.
REUTERS
В Сингапуре тысячи человек принимают участие в первой всенародной кампании по уборке мусора с улиц и из парков, передает Русская служба Би-Би-Си.
Кампания под названием "Операция "Мы все почистим!" продлится все воскресенье.
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Около 8 тысяч добровольцев собирают мусор в 130 местах.
Чтобы наглядно продемонстрировать населению, сколько мусора собирается за сутки, в субботу власти дали городским мусорщикам выходной день.
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