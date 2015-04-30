В Бельгии штраф за брошенный окурок или жвачку вырастет до 100 евро

В Бельгии вдвое вырастет штраф за брошенный окурок, жвачку или пивную бутылку - с 50 до 100 евро.

Об этом сообщил министр по защите окружающей среды Карло Ди Антонио. Все средства от уплаты данного штрафа будут поступать на счет Фонда по охране окружающей среды, передает Euromag.

Согласно данным национальной статистики, 47% бельгийцев чувствуют себя виноватыми, когда допускают подобный проступок или совершают любое другое деяние, наносящее вред окружающей среде. Этот показатель гораздо ниже среднего международного – 63%.

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Издание La Libre отмечает, что один окурок вредит природе от одного до двух лет и может загрязнить 500 литров воды. Продолжительность жизни жевательной резинки – 5 лет, алюминиевой банки – от 10 до 100 лет.