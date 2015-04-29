В Украине прошла традиционная акция по масштабной уборке парков и зон отдыха

Как написал на своей странице в соцсети эколог Ярослав Задесенец, Ассоциация Зеленых Украины также присоединилась к этому субботнику. "В столице наши представители принимали участие в уборке Труханова острова и территории Выставочного Центра, парка Дружбы народов и парка на Нивках", - сообщал он.

Накануне мероприятия организаторы анонсировали, что привлечены к акции будут более тысячи киевлян и жителей столицы. "На самом деле на уборку вышло несколько меньшее количество небезразличных граждан, цифра "600" тоже выглядит весьма внушительно", - отметил Ярослав Задесенец.

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Он отметил, что на уборку одного из популярных мест отдыха киевлян на Трухановом острове вышла и первая леди страны. "При этом, по отзывам очевидцев, Марина Порошенко относилась к своим обязанностям весьма серьезно и ответственно", - написал эколог.

Он отметил, что мало волонтеров было на громадной территории Выставочного центра, добавив при этом, что "активная просветительская работа среди студентов Голосеева (прежде всего Университета Шевченко и Аграрной академии) могла существенно в разы увеличить количество участников".

"После нескольких часов работы на чистом воздухе, всех участников во всех местах уборки ждали концерты, а кое-где и вкуснейшие обеды, по достоинству оцененные нашими представителями на Нивках", - отметил Ярослав Задесенец.

Акция "Сделаем Украину чистой" привлекла повышенный интерес среди жителей и гостей города. "Прохожие и отдыхающие киевляне активно интересовались происходящим. Именно от обычных граждан довелось услышать мысль о том, что только недостаток рекламы не позволил привлечь к участию в акции значительно большее количества киевлян", - отметил эколог.

"Это значит, что нашим людям не так уж безразлична судьба наших парков и скверов и они готовы потрудиться ради того, что бы они содержались в чистоте и порядке", - заключил Ярослав Задесенец.