Экоинтеграция: как сделать Украину чище

В Украине около 50 тысяч квадратных километров - это равняется площади всей Швейцарии - завалены мусором. Больше 400 тысяч тонн отходов мертвым грузом лежат на полигонах, которые занимают 7% территории страны. И количество свалок постоянно растет.

Официально, на сегодняшний день, в Украине насчитывается более 6 500 мусорных полигонов, в то время, как, согласно нормам Европейского союза, их должно быть не более 500. Химические, бытовые и другие отходы несут угрозу как природе страны, так и жизни украинцев. В частности, в результате гниения оставшегося в земле мусора, образуется опасный газ радон, который трудно обнаружить, так как он не имеет цвета и запаха. Но этот газ ядовит, да еще и радиоактивен. Кроме того, при разложении отходов на свалках, ядовитые вещества попадают и в грунтовые воды, что влияет на качество питьевой воды.

Мусорить - дорого

В Европе эту проблему решают утилизацией. Примерно 70% мусора идет на переработку, после которой европейцы получают из отходов ценное сырье, пригодное для использования в разных сферах промышленности. А то, что переработать нельзя, сжигают, получая электричество и тепловую энергию. Передовым государством в Европе по этому вопросу уже много лет остается Швейцария – лидер по количеству перерабатываемых бытовых отходов. Все потому, что население этой страны сортирует все, что только можно. Как правило, дома у швейцарцев имеется не менее пяти разных емкостей - для стекла, бумаги, одежды, батареек, пластика... В свою очередь, власть берет на себя обязательство по переработке поставляемого сырья. Вторую жизнь в этой стране получают 95% стекла, 70% бумаги и почти 80% пластиковых изделий.

Впрочем, есть в Швейцарии и «программа для ленивых»: если самому сортировать мусор не хочется, можно собирать его в специальные пакеты, которые продаются в любом магазине. Цена такого пакета – около 50 грн., а деньги за него перечисляются компаниям, занимающимся дальнейшей сортировкой и переработкой отходов. Если же неотсортированный мусор будет выброшен в обычном пакете, нерадивому швейцарцу «впаяют» штраф – 10 тысяч франков (почти 250 тысяч гривен). Кроме того, за загрязнение улиц швейцарцы могут отдать около 6 тысяч франков (примерно 150 тысяч гривен).

Еще дальше в вопросе необходимости сортировки мусора пошла Бельгия. Здесь специальные инспекторы «мусорной полиции» не брезгуют проверять пакеты с бытовыми отходами и, если находят ошибку в сортировке, владельцу мусора оставляют предупреждение. За повторное нарушение бельгийцам грозит штраф в размере около 700 евро. Любопытно, что в Бельгии, кроме разделения бытовых отходов на стекло, пластик, бумагу и т.д, отдельно выбрасывается даже использованное растительное масло. Если таковое обнаружится в «общем» мусоре, нарушителю может грозить штраф до 62 тыс. евро.

К слову, в Германии тоже работают «мусорные детективы», которые следят за чистотой в общественных местах. В результате, выброшенный на улице окурок, оберточная бумага или бутылка может стоить нарушителю 20 евро. Около 40 евро штрафа заплатит тот, кто выбросил использованную жевательную резинку, яблочный огрызок или другие остатки еды. А штраф за выбрасывание на улицу старой мебели, видео- и аудиотехники варьируется от 150 до 600 евро…

Украинские реалии

Впрочем, утверждать, что в Украине вовсе нет предприятий по переработке твердых бытовых отходов, нельзя. «GreenStep» в Харькове, «Оболонь» в Кировоградской области, «Lion Recycling» в Днепропетровске, завод «Славяне» в Черниговской области и другие занимаются утилизацией пластика. Стекло можно перерабатывать на заводе «Утилита», бумажные отходы – на Обуховском и Коростышевском картонно-бумажных заводах. Эти мощности могли бы успешно давать мусору вторую жизнь, но у них просто нет… сырья.

Проблема в том, что украинцы попросту не приучены сортировать мусор. В то время, когда в Европе к системе разделения отходов приучают с дошкольного возраста (для этого создаются специальные мультфильмы для детей, в которых рассказывают о сортировке мусора и о важности этого для природы), в Украине из почти 30 тысяч населенных пунктов только в 496 пока лишь внедряется раздельный сбор бытовых отходов. Кроме того, по информации Министерства регионального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, в 16 населенных пунктах страны работает 21 мусоросортировочная линия, из которых шесть – в Киеве, еще в 14-ти подобные комплексы только строятся.

Согласно статьи 20 закона Украины «О местных государственных администрациях», именно местные органы власти ведают организацией разделения мусора как вторичного сырья. Однако, учитывая вышесказанное, серьезно к этой обязанности относятся далеко не все: даже не во всех микрорайонах столицы и других крупных городов есть контейнеры для сортировки мусора.

По мнению активистки общественного движения «ЭкоДнепр» Любови Колосовской, помочь местным властям стимулировать украинцев правильно собирать и сортировать мусор, а также самостоятельно сдавать его в специальные пункты приема, помог бы механизм залоговой стоимости товаров, который широко используется в Европе. «Этот механизм действует так: когда человек покупает тару с чем-либо, например, с каким-либо напитком, он платит на 25-30% дороже. То есть, платит и за напиток, и за бутылку, которую потом может выгодно сдать в пункт приема», - рассказала она.

Впрочем, даже при наличии предприятий по утилизации вторсырья, переработка отходов в Украине совсем не популярна, поскольку экономически не выгодна – гораздо проще и дешевле вывезти мусор на свалку. К примеру, в один контейнер на кубометр помещается примерно 20-30 кг полезного пластика. Если его отсортировать, то продать заводу-переработчику можно, в среднем, по 3 грн/кг. То есть, на одном контейнере можно заработать приблизительно 60-90 гривен. Но если отнять от этой цифры расходы на топливо (привезти на базу, отвезти продать), электричество для линии сортировки, оплату сотрудникам — маржа получается очень незначительной. В то же время, тариф на размещение отходов на полигоне равняется, в среднем, около 40 гривен за тонну.

Учитывая, что цены на рынке вторсырья постоянно прыгают, большинство перевозчиков мусора даже не пытаются рассчитать возможную прибыль и не видят смысла напрягаться переработкой - просто везут отходы на свалку. Причиной тому – тесная коррупционная связь «мусорщиков» с городскими властями, считают экологи. «Такие компании, зачастую, являются коммунальными, то есть, существуют за счет средств из бюджета. И в их интересах не только не заниматься постройкой линий сортировки, но и не пускать на этот рынок частные, даже мировые компании, профессионально занимающиеся переработкой отходов», - рассказал один из лидеров Ассоциации зеленых Украины Ярослав Задесенец.

По его словам, в результате, мировые компании, которые перерабатывают больше 70% мусора в мире и представлены в Украине, которые хотят и могут строить в нашей стране предприятия по переработке бытовых отходов, не заходят на украинский рынок с инвестициями.

К слову, в Европе разместить мусор на полигоне стоит в разы дороже, чем в Украине. Например, в Великобритании стоимость размещения тонны отходов на свалке равняется 102 фунтам (около 3 500 гривен). «Если мы хотим достичь такой же системы управления отходами, то стоимость захоронения в Украине должна вырасти в разы», - считают представители днепропетровского полигона «Правобережный».

Что касается использования мусора в виде альтернативного топлива, то этот способ почти не практикуется в Украине. «У нас есть только один практический пример вторичного использования мусора – Ровенский цементный завод, использующий бытовые отходы города для замещения угля», - рассказал начальник управления благоустройства территории и коммунального обслуживания Минрегиона Максим Баринов.

По его мнению, этот пример следует использовать и в других регионах страны, что позволит избавиться от угольной и газовой зависимости. Однако для решения этой проблемы необходимо участие не только власти, но и бизнеса, который мог бы модернизировать свои предприятия и использовать мусор вместо топлива.

Начать с себя

А пока государство и бизнес только пытаются найти точки соприкосновения в теме сортировки и переработки мусора, украинцы берут инициативу в свои руки. Все чаще они предпочитают целлофановым пакетам - бумажные, пластиковым бутылкам - стеклянные, бумажным документам – электронные.

К примеру, украинские музыканты уже сказали «нет» бумажным билетом. Они подсчитали, что для печати билетов на бланках уходит примерно 29 грамм дерева. Это значит, что для их производства, на одни лишь киевские концерты, расходуется более 500 кг дерева ежемесячно. В результате, вместе с одним из сервисов продажи билетов, представители шоу-бизнеса объявили бойкот нерациональному использованию бумаги в пользу электронных билетов. «Уже сейчас 71% посетителей концертов пользуются электронными билетами, - рассказал совладелец Concert.ua Дмитрий Феликсов. - Остальное – заказы курьерской доставки и продажа в кассе. К этой цифре мы пришли за 2,5 года. Электронные билеты принимаются на всех концертах в Киеве и практически на всех концертах в других городах. Это не будущее, а уже настоящее».

Свой вклад в экологическое будущее страны делает и президент экологической организации «Let’s Do it, Ukraine» Юлия Мархель, которая уже полгода не использует пластик и целлофан. Девушка рассказывает, что заменяет полимерные вещества длительного разложения бумажными аналогами. «Уже полгода борюсь с этим. Молоко покупаю в бумажных пакетах, а воду в пластиковых бутылках не покупаю вообще. Кроме того, вместо пластиковых одноразовых стаканчиков мы покупаем бумажные. Если иду куда-то купить себе обед, то беру с собой тару, чтобы не брать те пластиковые упаковки, которые обычно предлагают», - рассказывает она.

По словам активистки, привыкнуть к этому тяжело, но «если мы уже боремся за экологию, надо начинать с себя».

Елена Пащенко