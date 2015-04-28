Евросоюз сократит использование полиэтиленовых пакетов

За соответствующую резолюцию проголосовали депутаты Европарламента во вторник, говорится в сообщении ЕП.

"Речь идет об огромной экологической проблеме. Миллиарды полиэтиленовых пакетов в конечном счете оказываются на свалках. Они загрязняют природу, вредят рыбе, птицам, мы можем это преодолеть", - сказала представительница зеленых Маргрет Аукен, пишет Европейская правда.

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Согласно принятому решению, страны ЕС должны или сократить среднегодовые расходы неразлагаемых полиэтиленовых пакетов на одного гражданина – до 90 штук в год к 2019 году и до 40 штук – до 2025 года; или обеспечить, чтобы к концу 2018 года полиэтиленовые пакеты не выдавались покупателям бесплатно.

Кроме того, Еврокомиссия должна до 2017 года оценить влияние на природу пакетов, которые способны разлагаться.

Как отмечается, европейцы используют до 99 млрд полиэтиленовых пакетов в год. В 2010 году каждый гражданин ЕС использовал 198 полиэтиленовых пакетов, 90% из которых были малыми пакетами из тонкого пластика, которые не используются повторно и быстрее попадают в окружающую среду.

Первое чтение в Европарламенте документ прошел 16 апреля прошлого года – тогда предлагалось сократить использование пакетов на 50% в сравнении с 2010 годом.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия поддержала предложения, за которые Европарламент проголосовал 28 апреля 2015 года.