400 дайверов со всего мира очистят дно Красного моря

Сразу 400 дайверов со всего мира проведут в Египте самую крупную операцию по очистке морского дна с целью попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Как было объявлено в понедельник в Каире, акция запланирована на 4-6 июня в Хургаде на Красном море, передает ТАСС.

Наряду с другими аквалангистами готовность лично поучаствовать в установлении рекорда выразил и министр туризма АРЕ Халед Рами. В числе дайверов будет также Ахмед Габр, мировой рекордсмен по погружению с аквалангом. Его личное достижение, официально зафиксированное представителями Книги рекордов Гиннеса в сентябре прошлого года в Дахабе, составляет 332,35 метра. Ему же принадлежит и еще один рекорд Гиннесса - самое глубокое погружение в морской воде.

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По замыслу организаторов, в течение дня 5 июня дайверы со всего мира будут собирать мусор и очищать дно Красного моря от продуктов деятельности человека, наносящих урон окружающей среде, а также уникальной морской флоре и фауне. В случае успеха эта экологическая операция, которая будет проходить под патронажем министерства туризма АРЕ, побьет рекорд ОАЭ 2014 года, когда в коллективной очистке вод Персидского залива приняли участие сразу 300 любителей погружения с аквалангом.