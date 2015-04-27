"Надра Украины" приняла участие в Дне окружающей среды

24 апреля коллектив Национальной акционерной компании «Надра Украины» принял участие в общеукраинском субботнике «За чистоту окружающей среды». Работники компании убирали столичный парк на улице Героев Севастополя, 39. Теперь зеленый ландшафт парка, в котором отдыхают киевляне с детьми, очищен от мусора.

«Для работников геологоразведывательной отрасли состояние окружающей природной среды имеет особое значение, ведь для того, чтобы пользоваться богатствами недр, украинцы должны заботиться о сохранении почв и чистоты водоемов родной страны», - убежден председатель правления компании Ярослав Климович.

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Также коллектив "Надра Украины" подготовил под посадку территорию парковой зоны для цветочной клумбы.

В этом мероприятии приняли участие и работники дочерних предприятий компании.

Всего во время субботника работниками "Надра Украины" убрано 3,2 га парковой площади, высажено 26 деревьев и 15 декоративных кустов, вывезено из парка 2 аварийных дерева, ликвидированы стихийные мусорные свалки.