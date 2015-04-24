Посол США вместе с коллегами убрал мусор в одном из парков Киева (фото)

16:29, 24 апреля 2015
Мусор
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Пайетт подчеркнул, что заботиться об окружающей среде - наш долг.

kievcity.gov.ua

Посол США в Украине Джеффри Пайетт 23 апреля принял участие в уборке киевского парка "Нивки".

Фото с акции, приуроченной ко Дню Земли, он выложил в своем твиттере, передает LB.ua.

"Отметил День земли вместе с коллегами и друзьями уборкой парка Нивки. Заботиться об окружающей среде - наш долг", - написал Пайетт.

Как сообщается на сайте Киевсовета, в парке, кроме уборки, высадили 15 акаций.

kievcity.gov.ua
twitter.com/GeoffPyatt
twitter.com/GeoffPyatt
twitter.com/GeoffPyatt

Международный день Земли отмечается 22 апреля. Он провозглашен на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года.

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В резолюции подчеркивается, что Земля и ее экосистемы - наш дом и для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и планетой Земля.

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