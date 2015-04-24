Кабмину предлагают утвердить госпрограмму по обращению с твердыми бытовыми отходами
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о Государственной программе безопасного обращения с твердыми бытовыми отходами, раздельном сборе, сортировке и их переработке.
Об этом сообщает официальный сайт парламента.
Согласно тексту пояснительной записки, задачей этого проекта является побуждение органов власти и граждан Украины к экономному использованию ресурсов и очищению страны от грязи и мусора путем безотлагательного внедрения функционирования системы обязательного раздельного сбора отходов и их дальнейшей переработки.
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Таким образом, как отмечается, предлагается Кабинету Министров Украины до 1 августа 2015 года разработать и утвердить данную программу, которая бы включала оперативное и последовательное внедрение обязательного раздельного сбора бытовых отходов, их сортировку и переработку, поддержку органов местного самоуправления при введении на соответствующих территориях раздельного сбора мусора. Кроме того, рекомендуется органам местного самоуправления принять меры относительно введения на соответствующих территориях обязательного раздельного сбора бытовых отходов.