Кабмину предлагают утвердить госпрограмму по обращению с твердыми бытовыми отходами

11:33, 24 апреля 2015
Мусор
224

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о Государственной программе безопасного обращения с твердыми бытовыми отходами, раздельном сборе, сортировке и их переработке.

Отходы

Об этом сообщает официальный сайт парламента.

Согласно тексту пояснительной записки, задачей этого проекта является побуждение органов власти и граждан Украины к экономному использованию ресурсов и очищению страны от грязи и мусора путем безотлагательного внедрения функционирования системы обязательного раздельного сбора отходов и их дальнейшей переработки.

Читайте такжеЗа год более 40 миллионов тонн электроники выбросили на свалки - ООН

Таким образом, как отмечается, предлагается Кабинету Министров Украины до 1 августа 2015 года разработать и утвердить данную программу, которая бы включала оперативное и последовательное внедрение обязательного раздельного сбора бытовых отходов, их сортировку и переработку, поддержку органов местного самоуправления при введении на соответствующих территориях раздельного сбора мусора. Кроме того, рекомендуется органам местного самоуправления принять меры относительно введения на соответствующих территориях обязательного раздельного сбора бытовых отходов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter