Кабмину предлагают утвердить госпрограмму по обращению с твердыми бытовыми отходами

Об этом сообщает официальный сайт парламента.

Согласно тексту пояснительной записки, задачей этого проекта является побуждение органов власти и граждан Украины к экономному использованию ресурсов и очищению страны от грязи и мусора путем безотлагательного внедрения функционирования системы обязательного раздельного сбора отходов и их дальнейшей переработки.

Читайте такжеЗа год более 40 миллионов тонн электроники выбросили на свалки - ООН

Таким образом, как отмечается, предлагается Кабинету Министров Украины до 1 августа 2015 года разработать и утвердить данную программу, которая бы включала оперативное и последовательное внедрение обязательного раздельного сбора бытовых отходов, их сортировку и переработку, поддержку органов местного самоуправления при введении на соответствующих территориях раздельного сбора мусора. Кроме того, рекомендуется органам местного самоуправления принять меры относительно введения на соответствующих территориях обязательного раздельного сбора бытовых отходов.