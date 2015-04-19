За год более 40 миллионов тонн электроники выбросили на свалки - ООН

Более 40 миллионов тонн отходов электронной и электротехнической продукции во всем мире выбросили на свалку в 2014 году, говорится в исследовании ООН, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Утилизации подверглись менее 15% этих отходов - при том, что общая стоимость содержащихся в них полезных материалов оценивается в 50 миллиардов долларов.

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Так называемый электронный мусор содержит в себе драгоценные и редкоземельные металлы, но их извлечение - процесс трудоемкий, в кустарных условиях чреватый отравлением.

По прогнозам ООН, объемы отходов электронной и электротехнической промышленности во всем мире в течение ближайших трех лет увеличатся на 20%.

В то же время, как уточняет Lenta.ru со ссылкой на AFP, во всем выброшенном мусоре содержалось 300 тонн золота — это 11 процентов от мирового производства этого драгоценного металла в 2013 году. Помимо этого, в отходах нашли 2,2 миллиона тонн материалов, содержащих свинец, а также ртуть, кадмий и хром.

Порядка 60 процентов всего e-waste — это холодильники, стиральные машины и другая бытовая техника. На мобильные телефоны, калькуляторы, компьютеры и принтеры приходится всего 7 процентов от общего объема этого мусора.

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Наиболее существенный «вклад» в производство «электронного мусора» в расчете на душу населения вносят страны с высоким уровнем экологической ответственности. Например, в Норвегии в 2014 году на человека приходилось 28,4 килограмма, в Швейцарии — 26,3 килограмма, Исландии — 26,1, Дании — 24, Великобритании 23,5. Самые низкие показатели отмечены в Африке — 1,7 килограмма на душу населения (весь континент произвел 1,9 миллиона тонн мусора).

«Лидерами» стали США и Китай (32 процента всех отходов). За ними следуют Япония, Германия и Индия. В 2013 году во всем мире было произведено 39,8 миллиона тонн «электроотходов».