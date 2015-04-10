Украинские бизнес-ассоциации подписали меморандум о расширенной ответственности за утилизацию тары

Украинские бизнес-ассоциации, включая 17 отраслевых объединений, среди которых Американская торговая палата и Европейская бизнес-ассоциация, подписали меморандум о расширенной ответственности производителей за утилизацию тары, действующий в 28 странах Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на результаты круглого стола, инициированного министерством.

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«Правительство уже отменило неэффективную государственную монополию в сфере обращения с отходами упаковки, либерализировав рынок и дав ему толчок к развитию. В результате этого шага объем переработанного вторсырья должен увеличиться, а негативное влияние на окружающую среду - уменьшиться. Следующим шагом должно стать внедрение успешного европейского опыта и закрепление его на законодательном уровне», - приводит пресс-служба слова заместителя главы Минэкономразвития Максима Нефедова.

Принцип расширенной ответственности производителя применяют 28 стран Европейского Союза. Он возлагает на производителя ответственность за сбор, транспортировку, переработку и утилизацию упаковки, таким образом стимулируя производителя применять экологические виды тары.

По словам Нефедова, внедрение этого принципа и закрепление его на законодательном уровне позволит привести украинскую нормативную базу в сфере обращения с отходами в соответствие с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

В то же время, сооснователь проекта реформы регуляторной системы Украины EasyBusiness Николай Гайдай подчеркнул, что подписание меморандума будет иметь значительный экономический эффект.

«Европейская модель обращения с отходами будет иметь для Украины не только экологический, но и экономический эффект. Ежегодно мы теряем до миллиона тонн бумаги и картона, 0,6 миллиона тонн стекла и такое же количество полимеров, которые могли бы перерабатываться. Зато значительный объем вторичного сырья импортируется», - сказал Гайдай.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 18 марта отменил правительственное постановление номер 915, которое регламентирует создание государственного предприятия "Укрэкоресурсы", имеющего монопольное право на утилизацию тары в стране.

По оценкам Министерства экономического развития и торговли, данное решение позволит либерализировать рынок утилизации отходов и создать до 10 тыс. новых рабочих мест.