В аннексированном Крыму обнаружили более трех сотен свалок

Об этом сообщил «министр экологии и природных ресурсов Крыма» Геннадий Нараев, передает информационное агентство «е-Крым».

Общая площадь незаконных свалок составляет 661 тыс. кв. метров. По результатам выявленных нарушений был составлен 341 протокол об административных правонарушениях. На сегодняшний день ликвидировано 144 места незаконного складирования отходов.

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При этом «министр» отметил, что проблема незаконных свалок в полной мере не может быть решена в ближайшее время, поскольку это возможно только в случае строительства на территории Крыма мусороперерабатывающих заводов.

В то же время следить за тем, чтобы не образовывались новые стихийные свалки, а мусор вывозился на действующие полигоны, должны непосредственно местные администрации.