Ученые нашли применение опасным полистирольным капсулам, которые используют при транспортировке вещей

Полистирольные капсулы для бережной транспортировки хрупких предметов в США и странах Запада являются обязательным атрибутом любого переезда. За свою характерную форму их прозвали «арахисом».

В отличие от настоящего арахиса, эти продолговатые овальные капсулы сделаны из полистирола и не сулят окружающей среде ничего хорошего, пишут Метеовести.

Только 10% от общего объема этой упаковки подвергается переработке, а остальное пополняет свалки и наносит вред окружающей среде.

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Новое исследование французских ученых позволило найти использованному «арахису» полезное применение. Измельченные и расплавленные в печи полистирольные капсулы становятся тончайшей пленкой, которую можно использовать при изготовлении батареек. Идея и технология принадлежат профессору Вильясу Полу. Опытные батарейки, полученные в его лаборатории, оказались на 13% более эффективны тех, что сделаны с использованием графита.

Эксперты уже ознакомились с предложением профессора Пола и назвали его идею «недорогой, экологически безопасной, практичной и подходящей для крупномасштабного производства». Внедрение этой технологии позволит не только увеличить срок действия батареек и снизить их цену, но и наладить централизованный сбор полистирольного «арахиса».