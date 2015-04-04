Более 10 тысяч жителей Чернигова приняли участие в городском Дне окружающей среды

В Чернигове в общегородском Дне окружающей среды приняли участие более 10 тыс. жителей города.

Об этом УНИАН сообщил городской председатель Александр Соколов.

По его словам, в этом году за отдельными организациями, учреждениями и предприятиями были закреплены территории для уборки в парках и скверах. Контролировали уборку работники управления ЖКХ, одетые в жилеты оранжевого цвета. Они сначала распределяли участки для уборки, а потом принимали выполненную работу.

Городской голова вместе с сотрудниками городского совета работал в городском Парке культуры и отдыха. В этот парк на уборку вышли более 3 тыс. черниговцев - в основном работники бюджетных учреждений и студенты.

Читайте также87% украинцев беспокоит экологическая ситуация в стране - опросСоколов также сообщил, что управление ЖКХ горсовета приступило к вывозу мусора на полигон твердых бытовых отходов.

Кроме того, в одном из микрорайонов Чернигова местные жители вместе с работниками предприятия "Черниговоблэнерго" и городской властью обустроили парк. И раньше Березовый гай был любимым местом отдыха черниговцев, а сегодня там тщательно убрали территорию, установили скамейки и обустроили детскую площадку.