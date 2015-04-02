Около тысячи тонн пластика плавает на поверхности Средиземного моря - ученые

Около тысячи тонн пластика плавает на поверхности моря - в основном это фрагменты бутылок, пакетов и упаковок, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на исследование, результаты котрого опубликованы в журнале PLOS ONE.

Учитывая биологическое разнообразие и экономическую важность Средиземноморья, последствия загрязнения особенно опасны, утверждают испанские ученые.

Пластиковые фрагменты находят в желудках птиц, рыб, черепах и китов.

Крошечные кусочки пластика были также обнаружены в устрицах и мидиях на побережье северной Европы.

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"Мы рассматриваем Средиземное море как зону, в которой скопилось огромное количество пластикового мусора", - говорит Адрес Косар из университета Кадиса в Испании.

"Загрязнение моря пластиком всего лишь полвека спустя после начала широкого применения этого материала стало проблемой планетарного масштаба, требующей выработки стратегии по борьбе с этой проблемой", - считает Косар.

Пластик скапливается в Средиземном море - так же как и в океанических круговоротах течений в Индийском океане, Северной Атлантике, северной части Тихого океана, Южной Атлантике и на юге Тихого океана.

Большое количество пластика было также обнаружено и в других морях, включая Бенгальский залив, Южно-Китайское море, Баренцево море, Северный Ледовитый океан.

Комментируя результаты исследования, доктор Дэвид Морритт из Лондоского университета объяснил, что ученые особенно озабочены крошечными кусочками пластика (меньше пяти миллиметров в длину), известных как микропластик.

Согласно испанским исследователям, под эту категорию подпадает до 80% пластика в Средиземном море.

"Эти очень маленькие пластиковые частицы глотаются представителями морской фауны и могут выделять химические вещества", - объясняет Морритт.

"Пластик не разлагается в окружающей среде - мы должны более тщательно подходить к его утилизации, перерабатывать и сократить использование".

Средиземное море составляет менее 1% площади мирового океана, но играет важную роль с экономической и экологической точки зрения.

В нем обитает от четырех до 18% всех морских видов; кроме того, оно обеспечивает прибыль от туризма и рыбной ловли для средиземноморских стран.

"Учитывая биологическую ценность и концентрацию экономической деятельности в Средиземном море, эффект от загрязнения пластиком для жизни животных, рыб и людей может быть особенно показательным в этой зоне", - говорит Андрес Косар.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению ученых, в мировом океане плавает порядка 269 тысяч тонн пластмассы.