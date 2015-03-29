В церкви призвали украинцев не нести на кладбища искусственные цветы и венки

Специальные баннеры с призывами не нести на могилы пластиковые венки и цветы устанавливают на входах у кладбищ по инициативе Бюро УГКЦ по вопросам экологии.

К Пасхе 2015 г. сделали и планируют установить 1500 таких щитов, передает Религиозно-информационная служба Украины.

Уже несколько сотен баннеров установлены. Лозунги на них сообщают о вреде пластиковых изделий и об альтернативе - живых цветах.

«Этой темой мы активно начали заниматься два года назад, и это долгосрочная акция. Были обращения нашего Бюро, обращения епархиальных владык, - рассказал корреспонденту РИСУ руководитель Бюро УГКЦ по вопросам экологии, доктор богословских наук Владимир Шеремета. - Пластиковые венки и цветы не несут никакой богословской символики, также это традиция, которая распространилась в советские времена и в Европе подобного нет. Эти изделия начинают вредить экологии уже с этапа изготовления сырья для них, ведь для этого используют нефтепродукты. Львиная доля пластиковых цветов не попадает на мусорные полигоны. Зато их жгут, выделяются многочисленные токсичные вещества, в частности диоксины. В конце концов, на кладбище этот «кричащий» пластиковый цветок никак не соответствует атмосфере...»

В Бюро по вопросам экологии также прокомментировали слухи, что экологическая инициатива «лишает куска хлеба предпринимателей».

«На самом деле речь не идет о том, чтобы разрушить бизнес. Мы, как Церковь, не можем молчать на зло, если его осознаем, и какой бы горькой правда не была, - подчеркивает Шеремета. - Бизнес может переориентироваться на живые цветы. Ведь есть многочисленные неприхотливые к условиям и красивые растения вроде бальзамина Уоллера и барвинка».

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На местах экологическую инициативу Бюро воплощают также не первый год. Шеремета считает, что к обеспечению всех кладбищ информационными баннерами и донесения информации до всех верных УГКЦ нужно проделать еще очень много работы.

«В первую очередь стоит понимать, что то, чего больше всего души наших умерших родных, близких, друзей требуют от нас, - это молитва», - заключает Шеремета.