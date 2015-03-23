Ассоциация Зеленых Украины провела уборку в Голосеевском парке

Несмотря на то, что участников уборки было не более двадцати, ребятам удалось собрать более пятидесяти пакетов мусора только вокруг озер, сообщает ua-green.org.

Когда мы пришли в парк, то с первого взгляда показалось что там более-менее чисто» — рассказывает со-председатель АЗУ Ярослав Задесенец. «Но как только присмотрелись ближе, поняли, что работы тут непочатый край… К сожалению, очень не многие наши граждане задумываются о сохранности и чистоте природы нашего города. А потом сами же гуляют здесь с детьми. Коммунальные службы на сегодняшний момент не в силах по каким-либо причинам качественно совершать уборку территорий. » — рассказывает активист.

«По этим причинам необходимы усилия общественности — в наших силах кооперироваться и содержать в чистоте ту территорию где растут и гуляют наши дети. Хотя конечно же чисто там где не мусорят… Но пока это правило в нашей стране не действует…» — говорит глава АЗУ Александр Щербань.

Это первая подобная акция Ассоциации Зеленых в этом году, но далеко не последняя.