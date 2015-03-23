Ассоциация Зеленых Украины провела уборку в Голосеевском парке
В прошедшую субботу, 21 марта, Ассоциация Зеленых Украины провела акцию «Большая уборка в Голосеево» в рамках которой активисты сделали уборку территории части Киевского парка Голосеевского района.
Несмотря на то, что участников уборки было не более двадцати, ребятам удалось собрать более пятидесяти пакетов мусора только вокруг озер, сообщает ua-green.org.
Когда мы пришли в парк, то с первого взгляда показалось что там более-менее чисто» — рассказывает со-председатель АЗУ Ярослав Задесенец. «Но как только присмотрелись ближе, поняли, что работы тут непочатый край… К сожалению, очень не многие наши граждане задумываются о сохранности и чистоте природы нашего города. А потом сами же гуляют здесь с детьми. Коммунальные службы на сегодняшний момент не в силах по каким-либо причинам качественно совершать уборку территорий. » — рассказывает активист.
«По этим причинам необходимы усилия общественности — в наших силах кооперироваться и содержать в чистоте ту территорию где растут и гуляют наши дети. Хотя конечно же чисто там где не мусорят… Но пока это правило в нашей стране не действует…» — говорит глава АЗУ Александр Щербань.
Это первая подобная акция Ассоциации Зеленых в этом году, но далеко не последняя.