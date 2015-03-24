Польские СМИ обвинили Россию в сливе в Балтийское море нечистот высокого уровня загрязнения

Об этом сообщает польская газета Nasz Dziennik.

«Очистные сооружения в Калининградской области спускают просто яд в Балтийское море и Висляной залив. Дорогостоящие установки, которыми хвастаются россияне, вообще не выполняют свои функции. Вода после их очистных сооружений содержит вредные субстанции, которые превышают норму в несколько тысяч раз", - пишет издание.

Читайте такжеВ Петербурге канализационные отходы сливают в море без фильтрацииГазета приводит в пример очистное сооружение в Гусеве, которое было открыто в 2012 году. По данным издания, вода после очистки на этой станции содержит сульфатов в 17 раз больше нормы, аммиака и производных от него - в 12 раз, фосфатов - в 37 раз и т.д.

Nasz Dziennik отмечает, что даже камней, ила и других отходов больше нормы в 22 раза.