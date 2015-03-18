В Украине отменяют монополию на утилизацию тары

Кабинет министров Украины на заседании 18 марта планирует отменить правительственное постановление номер 915, которое регламентирует создание государственного предприятия "Укрэкоресурсы", имеющего монопольное право на утилизацию тары в стране.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в ходе заседания Кабмина, представляя утвержденный правительственным комитетом план по дерегуляции до 2017 года, состоящий из 170 инициатив.

"Еще сегодня на повестке дня вопрос, который прошел в пятницу правительственный комитет, это отмена постановления 915 об утилизации тары. Достаточно коррумпированная структура "Укрэкоресурсы". По этому постановлению она не должна больше существовать", - сказал Абромавичус.

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Также министр отметил, что на этой неделе глава Минэкологии подаст в Кабмин новый закон об утилизации тары.

"Мы думаем, что это создаст около 10 тысяч рабочих мест и наконец, в стране будет собираться и утилизироваться тара и отходы", - сказал глава Минэкономразвития.

После заседания Кабмина Абромавичус сообщил, что правительство отменило соответствующее постановление.

«Ликвидировали монополию «Укрэкоресурсы, отменили постановление №915», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов Украины поддержало инициативу Министерства экономического развития и торговли о ликвидации монополии государственной компании «Укрэкоресурсы» в области утилизации вторсырья.

По словам главы Минэкологии Игоря Шевченко, в деятельности этой компании присутствуют коррупционные схемы.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрэкоресурсы" ранее являлось единственным законным (постановление № 915 от 26.07.2001 года «О внедрении системы сбора, заготовки и утилизации отходов как вторичного сырья») субъектом хозяйственной деятельности, который обеспечивает организацию системы сбора, заготовки и утилизации использованной тары, упаковочных материалов и отходов как вторичного сырья. «Укрэкоресурсы» дотирует компании, занимающиеся раздельным сбором вторсырья.