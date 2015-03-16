Кличко поручил к Пасхе убрать стихийные свалки в Киеве (фоторепортаж)

15:52, 16 марта 2015
Мусор
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Киевский мэр, председатель КГГА Виталий Кличко поручил руководителям районов и профильных служб города к Пасхе убрать стихийные свалки, а также вывезти с улиц и дворов поломанные брошенные автомобили.

kiev.klichko.org

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Кличко провел выездное совещание с руководством районов, подразделений по благоустройству, проинспектировав улицы города.

По словам мэра, столичные дороги, тротуары, дворы и скверы должны быть убранными и чистыми к Пасхе. Кличко подчеркнул ответственность арендаторов за содержание территорий согласно правилам благоустройства.

Кличко показал чиновникам стихийную свалку за строительным забором на углу Воздухофлотского проспекта и проспекта Победы (на стороне улицы Борщаговской).

“Эта территория находится в аренде частного предприятия, которое взяло на себя соответствующие обязательства. Или они будут наводить порядок, или мы будем пересматривать наши договоренности и расторгать договоры. Это касается всех таких объектов», - подчеркнул мэр.

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По его словам, таких мест много в городе. «И у нас есть меньше месяца, до Пасхи, чтобы навести порядок. Киевские улицы - это не место для свалок. Районные руководители, подразделения по благоустройству должны немедленно позаботиться, чтобы дороги, тротуары, дворы и скверы были убранными. Сегодня в столице начинается двухмесячник по благоустройству. Первое, что мы обязаны сделать, это очистить город от свалок и загромождений, убрать обочины дорог”, - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что каждый балансодержатель должен нести ответственность за надлежащее состояние территории независимо от того, это ЖЭК, или частный собственник.

Сообщение by Кличко - мэр.

Другая свалка возникла возле остановки скоростного трамвая «Семьи Сосниных» на территории зеленой зоны за малой архитектурной формой, где продаются в том числе спиртные напитки. "Мы видели много бутылок, стаканов, мусор возле МАФов. Это остатки продуктов, которые покупают в этих киосках. Если документы на данный МАФ в порядке, он размещен законно, то вся прилегающая территория должна быть чистой, должна убираться», - заявил Кличко.

Он подчеркнул, обращаясь к главам райадминистраций, что на территории каждого района столицы расположено много частных предприятий - киосков, автостоянок, магазинов. «Ваша задача - собрать всех собственников, дать им задание, чтобы прилегающие территории были убраны за короткое время», - сказал городской голова.

Отдельное поручение касалось вывоза с улиц и дворов старых поломанных автомобилей, которые часто стоят даже без номерных знаков. По словам Кличко, если такой транспорт имеет номера, по вопросу вывоза необходимо обращаться в ГАИ, а если номерные знаки отсутствуют - в КП «Киевавтодор», который будет помогать в эвакуации.

Ранее УНИАН сообщал, что Кличко заявил, что около 90% столичных дорог нуждаются в капремонте.

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