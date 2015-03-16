Кличко поручил к Пасхе убрать стихийные свалки в Киеве (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Кличко провел выездное совещание с руководством районов, подразделений по благоустройству, проинспектировав улицы города.

По словам мэра, столичные дороги, тротуары, дворы и скверы должны быть убранными и чистыми к Пасхе. Кличко подчеркнул ответственность арендаторов за содержание территорий согласно правилам благоустройства.

Кличко показал чиновникам стихийную свалку за строительным забором на углу Воздухофлотского проспекта и проспекта Победы (на стороне улицы Борщаговской).

“Эта территория находится в аренде частного предприятия, которое взяло на себя соответствующие обязательства. Или они будут наводить порядок, или мы будем пересматривать наши договоренности и расторгать договоры. Это касается всех таких объектов», - подчеркнул мэр.

Читайте такжеСквер на Контрактовой площади в Киеве реконструируют за деньги инвесторов - Кличко

По его словам, таких мест много в городе. «И у нас есть меньше месяца, до Пасхи, чтобы навести порядок. Киевские улицы - это не место для свалок. Районные руководители, подразделения по благоустройству должны немедленно позаботиться, чтобы дороги, тротуары, дворы и скверы были убранными. Сегодня в столице начинается двухмесячник по благоустройству. Первое, что мы обязаны сделать, это очистить город от свалок и загромождений, убрать обочины дорог”, - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что каждый балансодержатель должен нести ответственность за надлежащее состояние территории независимо от того, это ЖЭК, или частный собственник.

Другая свалка возникла возле остановки скоростного трамвая «Семьи Сосниных» на территории зеленой зоны за малой архитектурной формой, где продаются в том числе спиртные напитки. "Мы видели много бутылок, стаканов, мусор возле МАФов. Это остатки продуктов, которые покупают в этих киосках. Если документы на данный МАФ в порядке, он размещен законно, то вся прилегающая территория должна быть чистой, должна убираться», - заявил Кличко.

Он подчеркнул, обращаясь к главам райадминистраций, что на территории каждого района столицы расположено много частных предприятий - киосков, автостоянок, магазинов. «Ваша задача - собрать всех собственников, дать им задание, чтобы прилегающие территории были убраны за короткое время», - сказал городской голова.

Отдельное поручение касалось вывоза с улиц и дворов старых поломанных автомобилей, которые часто стоят даже без номерных знаков. По словам Кличко, если такой транспорт имеет номера, по вопросу вывоза необходимо обращаться в ГАИ, а если номерные знаки отсутствуют - в КП «Киевавтодор», который будет помогать в эвакуации.

Ранее УНИАН сообщал, что Кличко заявил, что около 90% столичных дорог нуждаются в капремонте.