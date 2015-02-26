За год люди выбрасывают в мусор еды на $400 млрд

Пищевые отходы представляют серьезную проблему для мировой экономики и окружающей среды, пишет Новое время со ссылкой на The New York Times.

Треть всех произведенных в мире продуктов не съедается, а общая стоимость выброшенной еды достигает $400 млрд в год. Кроме того, этой едой можно было бы накормить 870 млн голодающих людей.

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Сокращение пищевых отходов на 20-50% позволит сэкономить от $120 млрд до $300 млрд к 2030 году, говорится в докладе. Помимо этого, такая ситуация приводит к изменению климата, поскольку избыточное производство использует огромное количество водных и земельных ресурсов, а также требуются затраты на энергетику и транспортировку.

С ростом населения Земли проблема будет усугубляться, утверждают специалисты.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые прогнозируют пик населенности Земли на 2070 год. Также 5 февраля сообщалось, что в Мариуполе волонтеры обнаружили 40 тонн гнилых овощей из украинской гуманитарной помощи.