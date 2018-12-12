В Винницкой области начал работать современный мусоросортировочный комплекс

Сейчас на территории мусоросортировочного комплекса завершается строительство боксовых гаражей и складских помещений.

Сегодня, 11 декабря, председатель областной государственной администрации Валерий Коровий совместно с директором Департамента международного сотрудничества и регионального развития ОГА Владимиром Мережко посетили Ильинецкую городскую объединенную территориальную общину.

На сегодня Ильинецкая ОТО имеет немало достижений, в частности, на территории объединенной территориальной общины построен современный мусоросортировочный комплекс. Кроме этого, в ОТО введен раздельный сбор мусора и расположены специальные контейнеры для пластиковых бутылок.

В общем, работа Ильинецкого мусоросортировочного комплекса КП «Добробут» направлена на совершенствование системы утилизации твердых бытовых отходов через промежуточный этап сбора и сортировки использованного пластика, бумаги, стекла и других ТБО, что будет способствовать уменьшению накопления мусора на территории Ильинецкой городской объединенной территориальной общины и других общин, а также усовершенствует систему жилищно-коммунального хозяйства, будет способствовать изменению отношения жителей к окружающей среде и улучшит экологическую ситуацию на территории общины.

Осмотрев помещение мусоросортировочного комплекса, Валерий Коровий отметил: «На сегодня проблема правильной утилизации бытовых отходов является чрезвычайно серьезной. Два года назад мы отработали отдельную региональную программу по работе с твердыми бытовыми отходами, которая также предусматривала формирование отдельных полигонов на территории Винницкой области и строительство ряда мусоросортировочных станций. Сейчас мы уже начали работу по оборудованию таких станций в Казатине и Могилеве-Подольском. Кроме этого, на сегодня у нас есть отдельное видение решения ситуации в рамках проекта, который мы совместно реализовали с DESPRO в Тульчине. Это те комплексные решения, которые требуют системного подхода». По словам Валерия Коровия, на реализацию проекта обустройства мусоросортировочного комплекса в Ильинцах было выделено 8 млн. грн. из областного бюджета. Председатель областной государственной администрации также отметил активную позицию жителей объединенной территориальной общины.

Читайте такжеКоррумпированность городской власти привела к экокатастрофе на Львовщине – экологи

В свою очередь, председатель Ильинецкой городской ОТО Владимир Ящук рассказал о строительстве мусоросортировочного комплекса: «Сначала в городе была введена сортировка мусора и отбор пластиковой тары. В связи с этим, возникла потребность в строительстве мусоросортировочного комплекса, который бы значительно облегчил работу тем работникам, которые выполняли такую работу. На сегодня мы сортируем 60% от привезенных отходов. Пока что сбор мусора происходит только в рамках объединенной территориальной общины, в городе и в селах, но в дальнейшем мы также планируем сбор бытовых отходов в других общинах. В частности, подписаны меморандумы о сотрудничестве с Оратовским районом и Дашевской ОТО». По словам Владимира Ящука, благодаря сооруженному комплексу было дополнительно создано 20 рабочих мест. Кроме этого, на территории заложен яблоневый сад общей площадью 5 га, высажено более 5 тысяч саженцев яблонь.

Во время встречи директор КП «Добробут» Юрий Вишневский рассказал присутствующим об особенностях работы мусоросортировочного комплекса. «Основной задачей является решение экологического вопроса, улучшения условий проживания в объединенной общине. Сейчас мы формируем партии продукции для дальнейшей реализации, ведь есть предприятия, которые хотят с нами работать. Кроме этого, на территории предприятия имеется две теплицы. Одна из них уже работает, поэтому выращенные здесь цветы будут высажены на территории объединенной территориальной общины», - отметил Юрий Вишневский.

Также директор КП «Добробут» рассказал о технологии переработки мусора, начиная от пункта приема отходов, которые поступают сортировочного барабана, где отделяется органика, после чего происходит дальнейшая сортировка мусора и направление под пресс.

В свою очередь, председатель правления ЧАО «Барский машзавод» Илья Лук рассказал об особенностях оборудования, использованного за лучшими технологиями польского образца.

Сейчас на территории мусоросортировочного комплекса завершается строительство боксовых гаражей и складских помещений. Мусоросортировочная линия смонтирована и работает в тестовом режиме. Продолжаются работы по благоустройству территории.