Вечный город в дыму: под Римом горит масштабная свалка (видео)

Тушить огонь отправили 12 пожарных команд. Местных просят закрывать двери и окна, потому что дым может быть токсичным.

Под Римом горит масштабная свалка - итальянскую столицу мгновенно окутал густой дым. Читайте такжеНа Харьковщине загорелся вагон с мусором (видео) Об этом говорится в сюжете ТСН. Местных просят закрывать двери и окна, потому что дым может быть токсичным. Тем, кто имеет респираторные заболевания, вообще не советуют выходить из дома. Так же просят не выпускать детей. Тушить огонь отправили 12 пожарных команд. Ранее на Львовщине произошел пожар на нефтяном месторождении.

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