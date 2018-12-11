Украинцев предупредили о смертельной опасности из космоса уже "через 5-10 лет"

По прогнозу эксперта, серьезные катастрофы возможны уже через 5-10 лет.

В ближайшие десятилетия человечество столкнется с новой смертельной опасностью из космоса. На околоземной орбите скопилось огромное количество космического мусора, который вскоре начнет падать на поверхность планеты.

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Об этом рассказал глава правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик, передает «Обозреватель». По его прогнозу, серьезные катастрофы возможны уже через 5-10 лет.

"Вокруг десятки тысяч обломков космических кораблей, обломков жизнедеятельности человека, выброшенного мусора, разбитых кораблей, которые были сбиты специально ракетами Китая и США, чтобы показать, что они могут. Потом был запрет на использование ядерного оружия в космическом пространстве. Но все равно продолжается противостояние и продуцируется какой-то мусор", — рассказал эксперт.

По его словам, это реальная опасность: "Сегодня множество орбит захламлены этим мусором. Есть орбиты захоронения, которые выше расположены, и есть орбиты, которые надо вычищать. Они могут быть пригодны к запуску спутников, но сейчас они закрыты обломками кораблей, спутников и других небесных тел. Это большие куски человеческой деятельности на орбите, они являются проблемными".

Боровик напомнил, что в 2018 году Китай затопил в Тихом океане орбитальную станцию "Тяньгун-1".

"Затопили китайскую станцию в океане, но она спускалась на Землю непрогнозируемо. Только когда она начала приближаться к поверхности Земли, было понятно, где она упадет", — отметил он.

"Например, спутник потерял свою жизнедеятельность, его уже не поддерживают на орбите двигатели. Спутник потихоньку входит в атмосферу. Если это маленький спутник, то он сгорает в плотных слоях атмосферы, если большой — он полностью не сгорает и куски падают на землю. Еще 5-10 лет, и могут быть серьезные катастрофы на Земле... Большинство поверхности Земли занимают океаны и вода, поэтому большинство падает не на поверхность Земли, а на поверхность морей, океанов и тому подобное. Но завтра-послезавтра никто не гарантирует, что это не упадет на голову обывателям", — завершил эксперт.