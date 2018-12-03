Сплошная свалка: журналисты показали, как старинный Дрогобыч "тонет" в отходах из-за проблем с полигоном (фото, видео)

По официальным данным, сегодня на улицах Дрогобыча – 2 тысячи тонн отходов, однако по некоторым оценкам эта цифра может достигать 30-40 тысяч тонн.

Второй по величине город Львовской области – Дрогобыч, уже десять месяцев страдает от проблем с вывозом мусора. На улицах старинного города образовались стихийные мусорные площадки, где процветает антисанитария.

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Об этом говорится в репортаже «Украинской правды». Журналисты напоминают, что сначала с проблемой вывоза отходов столкнулся Львов. Мусорная катастрофа 2016-2017 годов обрушила рейтинги мэра Львова Андрея Садового. Львовская история во многом стала катализатором подобных проблем в Дрогобыче.

В феврале 2018 года жители села Броница заблокировали полигон, который принимал мусор не только из Дрогобыча, но и из того же Львова. Протестующие требуют закрытия полигона, и настаивают, что его должны были закрыть еще в 2008 году, поскольку он исчерпало свой ресурс.

Мэр Дрогобыча Тарас Кучма пытается разблокировать полигон в Бронице уже десять месяцев. Доказывает свою правоту в суде. Активисты, в свою очередь, обвиняют Кучму в силовом давлении и должностных преступлениях.

В противостоянии мэра и его критиков доходило даже до драк.

По официальным данным, которые озвучил журналистам Тарас Кучма, сегодня на улицах Дрогобыча – 2 тысячи тонн отходов. В то же время, по словам его оппонентов, эта цифра может достигать 30-40 тысяч тонн.

Официально, сегодня в Дрогобыче – 84 мусорных площадки. Чтобы их полностью вывезти, нужно от 10 до 15 дней непрерывной работы. Отмечается, что одна из многочисленных городских свалок образовалась возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы, в 30 метрах от ворот кладбища начала XIX века.

Проблему вывоза мусора некоторые местные жители пытаются решать самостоятельно. Некоторые ОСМД расчищают свалки, следят за тем, чтобы на них не завозили мусор из других районов города и окрестных сел. При этом дрогобычане продолжают платить коммунальщикам за вывоз отходов.

Мэр Дрогобыча Тарас Кучма в общении с журналистами пообещал убрать мусор с улиц до католического Рождества и Нового года. Но пока город местами все еще представляет собой жалкое зрелище.