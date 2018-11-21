Шведский студент создал пластик, который разлагается за два месяца (видео)

В состав нового пластика входят только дружественные для окружающей среды ингредиенты: картофельный крахмал, глицерин и вода.

Шведский 24-летний студент создал субстанцию, которая легко заменит вредную для окружающей среды пластмассу.

В состав нового пластика входят только дружественные для окружающей среды ингредиенты: картофельный крахмал, глицерин и вода, говорится в сюжете ТСН.

По словам изобретателя, до 20% выращенного фермерами картофеля идет именно на крахмал, поэтому делать из картофеля одноразовые тарелки, вилки или пакеты - идея одновременно и экологически, и экономически выгодная.

Как сообщал УНИАН, в октябре Европарламент одобрил предложение, направленное на запрет пластиковых изделий одноразового использования. В частности – посуды, пакетов, трубочек для питья, а также ватных палочек.

Некоторые пластиковые изделия, которым легко найти замену, будут запрещены уже к 2021 году.