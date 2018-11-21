Шведский студент создал пластик, который разлагается за два месяца (видео)
11:07, 21 ноября 2018Мусор
129 0
В состав нового пластика входят только дружественные для окружающей среды ингредиенты: картофельный крахмал, глицерин и вода.
Шведский студент создал экологически чистый пластик / скриншот видео ТСН
Шведский 24-летний студент создал субстанцию, которая легко заменит вредную для окружающей среды пластмассу.
В состав нового пластика входят только дружественные для окружающей среды ингредиенты: картофельный крахмал, глицерин и вода, говорится в сюжете ТСН.
По словам изобретателя, до 20% выращенного фермерами картофеля идет именно на крахмал, поэтому делать из картофеля одноразовые тарелки, вилки или пакеты - идея одновременно и экологически, и экономически выгодная.
24-летний студент из Швеции создал пластик, который разлагается всего за 2 месяца
Как сообщал УНИАН, в октябре Европарламент одобрил предложение, направленное на запрет пластиковых изделий одноразового использования. В частности – посуды, пакетов, трубочек для питья, а также ватных палочек.
Некоторые пластиковые изделия, которым легко найти замену, будут запрещены уже к 2021 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter