В Краматорске заработала вторая очередь полигона твердых бытовых отходов (фото)

Строительство второй очереди начали в августе прошлого года, на это из областного бюджета направили 132 млн грн.

Вторая очередь полигона твердых бытовых отходов заработала в Краматорске.

Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць написал на своей странице в Фейсбуке.

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Речь идет о трех экранах общей площадью 12 га, которые построены по современной французской технологии, защищающей почвы от загрязнения фильтратами.

Строительство второй очереди начали в августе прошлого года, на это из областного бюджета направили 132 млн грн.

Мощности полигона позволяют использовать его в течение 30 лет, а в случае строительства мусороперерабатывающего завода (а такие планы есть) - гораздо дольше.

Что касается первой очереди краматорского полигона ТБО, то после полного заполнения она будет рекультивирована.

Кроме Краматорска подобные современные полигоны твердых бытовых отходов вскоре заработают в Волновахе, Курахово и Никольском районе.

"Таким образом мы полностью закроем потребности области в утилизации мусора", - написал Александр Куць.