Во Львове ограничили использование полиэтиленовых пакетов

Торговым сетям рекомендовано предлагать покупателям альтернативу использованию одноразовых полиэтиленовых пакетов - бумажные пакеты, многоразовые сумки.

Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение об ограничении использования полиэтиленовых пакетов в торговых сетях.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, сегодня, 9 ноября, на заседании исполнительного комитета городского совета было принято решение об ограничении коммерческого использования одноразовых полиэтиленовых пакетов в торговых сетях города Львова.

«Целью такого решения является сохранение безопасной для существования живой и неживой природы окружающей среды, защиты жизни и здоровья населения от негативного воздействия, обусловленного загрязнением окружающей среды и сохранением окружающей среды», - сказано в документе.

В проекте решения говорится о том, чтобы рекомендовать субъектам хозяйствования в сфере торговли, предлагать покупателям альтернативу использованию одноразовых полиэтиленовых пакетов - бумажные пакеты, многократные сумки и т.д., а также разработать программу лояльности потребителей по поощрению использования многоразовой тары.

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«В прошлом году на сессии городского совета была принята программа Zero Waste (ноль отходов), которая предусматривает постепенный поэтапный переход города к концепции ноль отходов, где большое внимание уделяется предупреждению, переиспользованию и сортировке отходов. Этим решением мы сегодня предлагаем следующие шаги по поэтапному плавному переходу к отказу от одноразовых полиэтиленовых пакетов», - отметил заместитель городского головы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Также сегодня на заседании исполнительный комитет принял решение об изменениях стандартов обслуживания покупателей.

«В частности, департамент гуманитарной политики будет организовывать информационно-просветительскую работу в школах и дошкольных учреждениях относительно негативного влияния полиэтилена. Департамент экономического развития будет рассматривать возможность стимулирования субъектов хозяйствования по таким критериям как создание пунктов приема полиэтиленовых пакетов и по ограничению коммерческого использования одноразовых полиэтиленовых пакетов», - отметили в горсовете.

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