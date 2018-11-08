Во Львове хотят запретить использование полиэтиленовых пакетов

Владельцам супермаркетов и магазинов рекомендовано предлагать покупателям альтернативу использования одноразовых пакетов – бумажные пакеты, многоразовые сумки и тому подобное.

Львовский городской совет планирует ограничить использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в торговых сетях Львова. Соответствующее решение во время заседания 9 ноября рассмотрит исполнительный комитет Львовского городского совета.

Об этом сообщает Zaxid.net.

В частности, владельцам супермаркетов и магазинов рекомендовано предлагать покупателям альтернативу использования одноразовых пакетов – бумажные пакеты, многоразовые сумки и тому подобное. Также торговые сети должны разработать программу лояльности потребителей по поощрению использования многоразовых пакетов.

Одновременно департамент гуманитарной политики ЛГС должен провести просветительскую работу в городских школах относительно негативного влияния на окружающую среду полиэтиленовой упаковки.

Департамент экономического развития ЛГС должен создать пункты приема полиэтиленовых пакетов.

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По словам заместителя городского головы по вопросам развития Андрея Москаленко, механизм внедрения этого решения мэрия будет вырабатывать совместно с представителями торговых сетей Львова.

«В прошлом году Львов первым в Украине принял стратегию «Ноль отходов», которая предусматривает ряд практик по переиспользованию твердых бытовых отходов и изменению подхода к мусору, определения его как ресурса. Одно из важных решений – это отказ от одноразовых пакетов и использования многоразовой тары. Львов уже сегодня имеет много практик использования многоразовой тары, поэтому это решение вызовет большой положительный ажиотаж среди жителей города», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Европарламент поддержал запрет пластиковой посуды, пакетов и ватных палочек. Некоторые пластиковые изделия, которым легко найти замену, будут запрещены уже к 2021 году.