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В Одессе возле нефтеперерабатывающего завода загорелась свалка (видео)

14:19, 01 ноября 2018
Мусор
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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На Шкодовой горе, рядом с промышленным гигантом, загорелась свалка и заброшенные машины.

Возникла угроза, что огонь перекинется на склады горюче-смазочных материалов. Поэтому к тушению привлекли сразу четыре спецавтомобиля и более 20 пожарных.

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Теги: #мусор#пожар в Одессе