В Одессе возле нефтеперерабатывающего завода загорелась свалка (видео)

Возникла угроза, что огонь перекинется на склады горюче-смазочных материалов.

В Одессе возле нефтеперерабатывающего завода загорелась свалка.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ центре Харькова нашли несанкционированную мусорную свалку площадью 8 гектаров (фото, видео)

На Шкодовой горе, рядом с промышленным гигантом, загорелась свалка и заброшенные машины.

Возникла угроза, что огонь перекинется на склады горюче-смазочных материалов. Поэтому к тушению привлекли сразу четыре спецавтомобиля и более 20 пожарных.