В Одессе возле нефтеперерабатывающего завода загорелась свалка (видео)
14:19, 01 ноября 2018Мусор
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Возникла угроза, что огонь перекинется на склады горюче-смазочных материалов.
В Одессе возле нефтеперерабатывающего завода загорелась свалка.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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На Шкодовой горе, рядом с промышленным гигантом, загорелась свалка и заброшенные машины.
Возникла угроза, что огонь перекинется на склады горюче-смазочных материалов. Поэтому к тушению привлекли сразу четыре спецавтомобиля и более 20 пожарных.
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