В Киеве дроны "охотятся" на поджигателей опавших листьев (видео)

Жечь листву категорически запрещено – это снижает плодородие почв, так как вместе с листьями люди сжигают насекомых и растительность.

Сжигать опавшие листья категорически запрещено – это вредит не только окружающей среде, но и здоровью людей. Штрафы за сожженные листья достигают 2 тысяч гривен.

Дымовая завеса и вонь на всю улицу, под седым дымом даже не видно города – это так люди жгут листья. Чтобы найти поджигателей, чиновники вместе с полицией в небо запускают дрон.

После засады в кустах и полета беспилотника выходят на след. Александра об опасности от дыма и слышать не хочет, потому что у нее из-за соседей по пояс сорняки – их и уничтожает. "Они ничего не делают на огороде, а я сажаю – что мне делать", - протестует она.

Жечь листву категорически запрещено – это снижает плодородие почв, так как вместе с листьями люди сжигают насекомых и растительность. Это влияет даже на изменения климата – то, что целый год оседало на листьях, клубится в воздухе. Пыль, оксиды азота, тяжелые металлы, угарный газ и канцерогенные соединения. Экологи подсчитали, что тонна тлеющего листья – это 30 килограммов угарного газа. "Фактически, то, что целый год выбрасывали автомобили, мы вдыхаем за раз, вдыхая этот дым", - объясняет Алексей Василюк.