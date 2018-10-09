Greenpeace назвал главных загрязнителей планеты

Среди 187 тыс. частичек пластика волонтеры нашли логотипы нескольких тысяч брендов.

Волонтеры движения Breakfreefromplastic и Greenpeace провели проверки в 42 странах, в рамках которых они собирали с побережий пластиковый мусор и определяли, какими компаниями были выпущены товары, ставшие утилем.

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Среди 187 тыс. частичек пластика волонтеры нашли логотипы нескольких тысяч брендов, передает kommersant.

По результатам 239 аудитов чаще всего на побережьях и природных территориях встречается пластик, принадлежащий бренду Coca-Cola. Следом идут Pepsico - 12%, Heineken International - 10% и Mars Incorporated - 10%. Производителя 40% найденного пластика не удалось установить.

Отметим, экологи неоднократно выступали против продажи производителями товаров в одноразовой неперерабатываемой упаковке: они отмечают, что пластик, который разлагается «сотнями лет», загрязняет природные территории, океаны и губит животных.