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В Швейцарии мужчину посадят в тюрьму за неправильно выброшенный мусор

13:48, 28 сентября 2018
Мусор
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Иллюстрация / REUTERS

Отмечается, что мужчина совершил правонарушение в ноябре прошлого года: он сложил мусор не в официально разрешенный пакет и выставил его на улицу не в тот день. Об этом сообщает 20 minuten.

Сотруднику коммунальных служб удалось установить личность нарушителя, и ему был выписан штраф в размере $150.

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Согласно имеющейся информации, штраф не был оплачен, поэтому мужчине предложили провести в тюрьме две дня. Мужчина точно отправится в тюрьму по этому правонарушению или в связи с нарушением закона об азартных играх, но в настоящее время власти не могут установить его местоположение.

Ранее сообщалось, что карабинеры на итальянском острове Сардиния оштрафовали туриста на тысячу евро за то, что тот собрал в бутылку пляжный песок.

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Теги: #арест#мусор#Швейцария