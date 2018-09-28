В Днепре появятся подземные урны (фото)
13:13, 28 сентября 2018Мусор
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Сначала такие урны появятся в центре города.
Новые урны для Днепра / фото Facebook Михаил Лысенко
В Днепре появятся новые мусорные баки – подземные. Их для города закупают в Португалии, где они на 30-35% дешевле.
Как сообщает в Facebook заммэра Днепра Михаил Лысенко, такие баки появятся сначала в центре, но за 18 месяцев они должны "покрыть" весь город.
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Отметим, что такие же португальские подземные урны уже есть в Хмельницком.
Технология помогает избежать плохого запаха и увеличивает вместительность баков. К тому же выглядит это современно.
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