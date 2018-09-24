Мусорный апокалипсис: ONUKA сняла клип на главной свалке столицы (видео)

Съемки проходили всего в 25 километрах от Киева – в Подгорцах.

Группа ONUKA во главе с Натой Жижченко представила новый клип. Состоялась премьера видео на композицию Strum. Режиссером шестиминутной відеоновели в жанре поэтического реализма стал Алан Бадоев.

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Съемки проходили всего в 25 километрах от Киева – в Подгорцах. Именно там находится главная свалка бытовых отходов столицы, которое за десятилетия существования выросла до размеров 27-этажного дома.

И, даже несмотря на то, что скоро она будет закрыта, проблема отношения украинцев к бытовому мусору болезненная. Ведь не сортируя его, он едет на свалку, а таких в Украине уже более 40 тысяч.

"Во время создания этого клипа много людей собрались воедино, чтобы вся идея была доведена от идейного содержания к реализации. И вместе нам удалось создать легенду о будущем, которое уже пришло, но мы его еще не замечаем. Как на меня, Strum необходимо посмотреть для того, чтобы вспомнить, где и как мы живем. Что каждый из нас делает для того, чтобы наша планета продолжала жить?" – замечает режиссер видео Алан Бадоев.