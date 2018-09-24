В Николаеве активисты высыпали машину мусора на лестницу райадминистрации (видео)
11:52, 24 сентября 2018Мусор
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Люди собрали мусор в парке вблизи своих домов.
В Николаеве активисты высыпали машину мусора на лестницу райадминистрации
Машину мусора на лестницу одной районной администрации высыпали николаевские активисты.
Как говорится в сюжете ТСН, люди собрали мусор в парке вблизи своих домов. Говорят, сами убирают там уже не впервые, и не раз просили администрацию вывезти горы отходов. Но районные чиновники не отреагировали, хотя парк находится на балансе именно райадминистрации.
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Поэтому после очередной уборки, люди сложили все в грузовик и привезли под админздание. Охранник вызвал полицию, но те лишь взяли объяснения от присутствующих.
Мусор под администрацией долго не пролежал: через пол часа приехала машина с коммунальщиками, которые все убрали и вывезли на полигон.
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