цей матеріал доступний українською

В Николаеве активисты высыпали машину мусора на лестницу райадминистрации (видео)

11:52, 24 сентября 2018
Мусор
370 0

Как говорится в сюжете ТСН, люди собрали мусор в парке вблизи своих домов. Говорят, сами убирают там уже не впервые, и не раз просили администрацию вывезти горы отходов. Но районные чиновники не отреагировали, хотя парк находится на балансе именно райадминистрации.

Читайте такжеКиевлян предупредили о значительных штрафах за сжигание мусора и листьев

Поэтому после очередной уборки, люди сложили все в грузовик и привезли под админздание. Охранник вызвал полицию, но те лишь взяли объяснения от присутствующих.

Мусор под администрацией долго не пролежал: через пол часа приехала машина с коммунальщиками, которые все убрали и вывезли на полигон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #мусор#Николаев