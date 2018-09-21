Белковые стаканчики для кофе и съедобные пакеты: украинский ученый изобрел экопосуду (видео)

Экоизделия разлагаются в почве спустя 10-21 день и становятся удобрением для растений.

Белковые стаканчики для кофе, мармеладные соломинки для коктейлей и даже пакеты, которые можно съесть вместе с бутербродом. Сумской ученый Дмитрий Бидюк изобрел одноразовую экологическую посуду и собственный аналог полиэтилена.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Изобретатель утверждает, что в обычной почве стаканчики исчезают без следа в течение недели, а пакеты - через семь дней, еще и становятся удобрением для растений.