Журналисты узнали, почему украинцы не спешат присоединяться к мировому тренду сдавать пластик на переработку

За килограмм мусора из пищевого пластика (а это примерно 30-50 шт бутылок) можно получить от 7,5 грн и выше.

Использованную пластиковую бутылку можно легко превратить в одежду, обувь, стройматериалы. Производство новых товаров из переработанной ПЭТ-тары - мировой тренд, но приобщиться к нему украинцы пока не торопятся.

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Об этом говорится в материале журнала "Новое время". ПЭТ – это пищевой пластик, полиэтилентерефталат. Четыре обычные бутылки изпод минералки в «следующей жизни» могли бы стать спортивной футболкой хорошего качества. А из пары переработанных двухлитровых ПЭТ-упаковок можно сделать детскую игрушку», – рассказывает Александр Гончаренко, заместитель директора по инженерному обеспечению предприятия «ЭкоВтор». Пластиковая тара – один из самых популярных видов отходов. Жители Украины ежедневно выбрасывают 20 млн бутылок из-под воды и напитков, даже не задумываясь о том, что это ценное вторсырье, которое можно переработать бесконечное количество раз.

Использовав одноразовую тару, многие предпочитают отправить ее в мусорное ведро, на свалку, оставить в лесу или на обочине. Прежде, чем пластик полностью распадется в земле, пройдет не менее 400 лет. Причем продукты распада ПЭТ – стирол, формальдегид, диоксин – отравляют почву, воду и воздух.

Сейчас в Украине работают около 2000 предприятий по вторичной переработке ПЭТ. Завод «Эко-Втор» в Фастове – один из крупнейших. Инвесторами выступили предприниматели из Китая, вложив в открытие производства $10 млн. «Мы выбрали Украину для строительства завода по переработке ПЭТ в 2012 году, потому что увидели много сырья, лежащего на свалках и просто на обочинах дорог. К сожалению, в Украине нет больших сетей сбора и сортировки мусора, не развита культура переработки отходов. А ведь весь этот мусор можно переработать», – говорит Хе Шенгень, член правления «Китайской торговой Ассоциации». Завод выпускает полиэфирное штапельное волокно. На вид он ничем не отличается от волокна, из которого сделана наша одежда. Полиэфирное волокно хорошо сохраняет тепло. Его используют для изготовления утеплителей, наполнителей для антиаллергенных подушек, курток, мягких игрушек.

Между тем, несмотря на то, что в Украине хватает «своего» использованного пластика, жители страны предпочитают складировать его на мусорных полигонах, а не отдавать на переработку. Поэтому часть сырья предприятие пока еще вынуждено закупать за границей. Кстати, за килограмм мусора из пищевого пластика (а это примерно 30-50 шт ПЭТ-бутылок) можно получить от 7,5 грн и выше.

"Это забота об экологии в планетарном масштабе. Нельзя допустить, чтобы вредные вещества из пластика попадали в почву, потому что земля становится непригодной для сельского хозяйства. Однако планету можно спасти от чрезмерного загрязнения, используя ПЭТ повторно. Это наша миссия и ответственность перед потомками», – заявляет Хе Шенгень.

Полную версию материала читайте в новом номере журнала "Новое время" за 20 сентября 2018 года.