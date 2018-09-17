Сумской ученый изобрел биопосуду и полиэтилен, который не вредит природе (видео)

Материалом стали природный белок и полисахариды, которые широко используются в пищевой промышленности.

Ученый из Украины изобрел биопосуду и полиэтилен, который не вредит природе, говорится в сообщении ТСН. Читайте такжеВ Грузии запретили одноразовые полиэтиленовые пакеты (видео) Биопосуда и полиэтилен, который не вредит окружающей среде изобрел сумской ученый Дмитрий Бидюк. Материалом стали природный белок и полисахариды, которые широко используются в пищевой промышленности.

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