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Сумской ученый изобрел биопосуду и полиэтилен, который не вредит природе (видео)

14:21, 17 сентября 2018
Мусор
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Биопосуда и полиэтилен, который не вредит окружающей среде изобрел сумской ученый Дмитрий Бидюк.

Материалом стали природный белок и полисахариды, которые широко используются в пищевой промышленности.

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Теги: #ученые#посуда