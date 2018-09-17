Сумской ученый изобрел биопосуду и полиэтилен, который не вредит природе (видео)
14:21, 17 сентября 2018Мусор
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Материалом стали природный белок и полисахариды, которые широко используются в пищевой промышленности.
Ученый из Украины изобрел биопосуду и полиэтилен, который не вредит природе, говорится в сообщении ТСН.
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Биопосуда и полиэтилен, который не вредит окружающей среде изобрел сумской ученый Дмитрий Бидюк.
Материалом стали природный белок и полисахариды, которые широко используются в пищевой промышленности.
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