Нидерландский изобретатель придумал, как очистить Тихий океан от мусора

Площадь большого Тихоокеанского мусорного пятна исследователи оценивают в 15 млн кв м, что превосходит площадь Украины по крайней мере на 20%.

В водах между Калифорнией и Гавайями продолжаются испытания системы The Ocean Cleanup, которая должна убрать Большое тихоокеанское мусорное пятно.

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По замыслу 24-летнего изобретателя Бойтана Слата из Нидерландов, рукав с сеткой длиной более 600 м должен собрать более 1,8 трлн частиц мусора, которые плавают в океане, передает Голос Америки.

Чтобы в устройстве не запуталась рыба, сетка не уходит глубоко, зато, будет собирать мусор на поверхности воды. Собранные отходы отправят на берег, где отсортируют и переработают.

Площадь пятна исследователи оценивают от 700 тыс. до 15 млн кв м, что превосходит площадь Украины по крайней мере на 20%. Большое тихоокеанское мусорное пятно видно даже из космоса.

Запустить проект The Ocean Cleanup вовсю планируют с октября.