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Президент Эстонии убирала мусор в парке в Днепре (фото)

16:13, 15 сентября 2018
Мусор
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Президент Эстонии убирала в днепровском парке  \ Facebook Керсти Кальюлайд

Об этом говорится в сообщении президента на ее странице в Facebook.

Акция приурочена всемирному дню уборки \ Facebook Керсти Кальюлайд

"Я участвую сегодня во Всемирном дне уборки в Днепре, где я помогаю очистить городской парк. Все мы должны сохранить нашу планету для будущих поколений. Все мы можем внести свой вклад сегодня и в другие дни, чтобы сделать нашу окружающую среду чище и красивой", - говорится в нем.

Президент Эстонии призвала беречь окружающую срнеду \ Facebook Керсти Кальюлайд

В этом году Всемирный день уборки отмечается 15 сентября. В этот день во многих украинских городах люди выразили намерение объединиться для уборки окружающей среды. 

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Теги: #президент#Эстония#уборка