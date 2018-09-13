"Генеральная уборка": на видео показали, как океан будут спасать от пластика
16:05, 13 сентября 2018Мусор
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Пластик будут вывозить судами в Европу, где его будут перерабатывать.
Морские животные страдают от засорения океана пластиком / фото nationalgeographic.com
Мусор в океане будет "вылавливать" плавучий коллектор, созданный компанией Ocean Cleanup.
Пластик потом будут вывозить судами в Европу, где его будут перерабатывать. Об этом сообщает DW.
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В целом компания планирует запустить 60 таких систем в Тихом океане в ближайшие несколько лет. Ученые рассчитывают, что за 20 лет им удастся убрать 90 процентов мусора в так называемом Большом тихоокеанском мусорном пятне.
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