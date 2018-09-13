"Генеральная уборка": на видео показали, как океан будут спасать от пластика

Пластик будут вывозить судами в Европу, где его будут перерабатывать.

Мусор в океане будет "вылавливать" плавучий коллектор, созданный компанией Ocean Cleanup.

Пластик потом будут вывозить судами в Европу, где его будут перерабатывать. Об этом сообщает DW.

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В целом компания планирует запустить 60 таких систем в Тихом океане в ближайшие несколько лет. Ученые рассчитывают, что за 20 лет им удастся убрать 90 процентов мусора в так называемом Большом тихоокеанском мусорном пятне.