В Грузии запретили одноразовые полиэтиленовые пакеты (видео)

С 1 октября 2018 года в стране нельзя будет производить, импортировать и продавать самые тонкие полиэтиленовые пакеты.

В Грузии полиэтилен вскоре окажется вне закона, ведь там решили запретить одноразовые пакеты.

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Как говорится в сюжете ТСН, уже с 1 октября 2018 года в стране нельзя будет производить, импортировать и продавать самые тонкие из них. А уже весной следующего года под запрет попадут все полиэтиленовые пакеты, кроме био-разлагаемых.

Таким образом грузинская власть хочет снизить загрязнение окружающей среды. В Тбилиси подчеркнули: проблема разложения пластиковых пакетов для Грузии острая. Так в стране хотят постепенно изъять их из обихода, а также планируют поощрять экологические инициативы.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2018 года Киевсовет утвердил проект, которым предлагалось ограничить использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в магазинах.