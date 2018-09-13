цей матеріал доступний українською

В Грузии запретили одноразовые полиэтиленовые пакеты (видео)

10:32, 13 сентября 2018
Мусор
580 0

Читайте такжеВ Нидерландах открыли дорогу из переработанного пластика (видео)

Как говорится в сюжете ТСН, уже с 1 октября 2018 года в стране нельзя будет производить, импортировать и продавать самые тонкие из них. А уже весной следующего года под запрет попадут все полиэтиленовые пакеты, кроме био-разлагаемых.

Таким образом грузинская власть хочет снизить загрязнение окружающей среды. В Тбилиси подчеркнули: проблема разложения пластиковых пакетов для Грузии острая. Так в стране хотят постепенно изъять их из обихода, а также планируют поощрять экологические инициативы.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2018 года Киевсовет утвердил проект, которым предлагалось ограничить использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в магазинах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #мусор#полиэтиленовые пакеты