Бренд H&M представил эко-коллекцию (фото)

По словам Сесилии Бранштейн, директора по устойчивому развитию бренда, на создание переработанных тканей, в частности бархата, было потрачено немало сил и времени.

Бренд H&M, долгожданный магазин которого не так давно открылся и в Киеве, представил новую рекламную кампанию своей эко-коллекции под названием Conscious Exclusive. При ее создании специалисты бренда вдохновлялись древними гобеленами, а основным принтом стал цветочный.

В коллекцию, которую выпала честь представлять топ-модели Лиу Вень из Китая, вошли легкие платья из органического шелка. А также свитеры, брюки и юбки из бархата, сшитые из переработанного кашемира и полиэстера.

По словам Сесилии Бранштейн, директора по устойчивому развитию бренда, на создание переработанных тканей, в частности бархата, было потрачено немало сил и времени.