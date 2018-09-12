В Нидерландах открыли дорогу из переработанного пластика (видео)

Пока что в тестовом режиме для велосипедистов открыт лишь участок дороги длиной 30 метров.

В Нидерландах в городе Зволле в тестовом режиме открыли дорогу для велосипедистов, сделанную из переработанного пластика.

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Как говорится в сюжете ТСН, покрытие изготовили из использованных пластиковых бутылок и пока что устелили им участок длиной 30 метров, чтобы сначала дорога еще выдержала «испытательный период».

Пока велосипедисты тестируют отрезок, разработчики не нарадуются. По их словам, устанавливается дорожное полотно быстро, имеет систему предотвращения подтопления, а внутри еще и можно проложить провода.

Как сообщал УНИАН, в Евросоюзе хотят запретить одноразовая пластиковая посуда.